SAN FELICE A CANCELLO – È stata decisa la data dell’autopsia sul corpo di Alessandro De Luca, il trentottenne di San Felice a Cancello morto il 9 marzo al Cardarelli di Napoli.

I familiari di De Luca hanno chiesto e ottenuto che un consulente di parte svolga l’esame autoptico.

L’intervento al rene a cui si è sottoposto Alessandro nell’ospedale napoletano lo avrebbe portato in pochi giorni alla morte. I familiari hanno presentato denuncia in procura per vederci chiaro.