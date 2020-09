4 ARRESTI. 30enne di AVERSA rapinato da un gruppo di ragazzi appena conosciuti

AVERSA – Quattro persone sono state arrestate dalla Polizia con l’accusa di avere rapinato un 30enne di Aversa, che avevano conosciuto poco prima e al quale avevano proposto di andare a bere una birra insieme. In manette sono finiti quattro italiani fra i 24 e i 34 anni (tre abruzzesi e un pugliese), tre dei quali gia’ con precedenti. L’aggressione e’ avvenuta verso le 22.30 di ieri in via Saliceto, periferia di Bologna.

La vittima, anch’egli con precedenti, si era fermato a parlare con il gruppetto davanti a un market di via Corticella, dove tutti avevano acquistato alcune bevande. Dopo avere accettato di salire in auto con i quattro per proseguire insieme la serata, al giovane e’ stato detto che avrebbe dovuto pagare per tutti. Al suo rifiuto, e’ stato minacciato, spintonato e costretto a consegnare i 30 euro che aveva in tasca e il bancomat. Con una scusa, fingendo di voler chiamare un taxi per tornare a casa, il 30enne e’ riuscito a chiedere aiuto in una vicina bocciofila e ad avvertire la Polizia, che ha poi rintracciato poco lontano i quattro aggressori.