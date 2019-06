5 indagati per la morte del 30enne Mirco Ciprino. I NOMI

SESSA AURUNCA (Lidia e Christian de Angelis)– Sono indagati il titolare della struttura e gli organizzatori dell’evento dove ha perso la vita Mirco Ciprino. Ieri mattina i carabinieri della stazione di Sessa hanno notificato 5 avvisi di garanzia, emessi dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere ai soggetti indagati per la morte del 30enne Mirco, titolare del Bar Duomo.

Si tratta di Mario Papa, Francesco Di Toro, Salvatore Marzi, Leonida Tufano e Raffaele Azzuolo. Secondo indiscrezioni, i soggetti sono indagati in quanto il giovane probabilmente poteva essere salvato, ma nella struttura sportiva, mancavano il defibrillatore e il sistema di primo soccorso.

Ricordiamo che durante una partita il 30enne si era sentito male, colpito da un infarto, soccorso da un infermiere presente sul posto, era stato trasportato al San Rocco presso Rianimazione, e nonostante i tentativi di salvarlo il cuore di Mirco si è fermato. Domani sarà eseguita l’autopsia sul corpo e poi la salma sarà restituita ai familiari per il rito funebre.

L’intera comunità è triste e sconvolta per questa perdita. Questo l’addio straziante dell’amico e collega di Mirco, “Mirco Ciprino faccio fatica a credere che tu non ci sei più… quella maledetta sera ho pregato tanto per te con la speranza di svegliarmi la mattina e che tutto sarebbe tornato come prima . Purtroppo quella mattina sei andato via lasciandoci un enorme vuoto.Amico mio sicuramente ci rivedremo perché conosco il tuo grande cuore e per persone come te c’è sempre un posto riservato nel grande paradiso!Amico mio Questa è quella maglia che tu mi hai regalato e fatta fare apposta per me perché volevi che io la indossassi se avessi vinto il tiro All’Ercole del gran Torneo dei quartieri perché nel tuo cuore sei sempre stato del Duomo..Purtroppo non vinsi la gara e questa maglia non è stata mai indossata ma ti prometto lo farò anche se i giochi li faranno fra 20 anni.”