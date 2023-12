6 famiglie derubate nel parcheggio del McDonald’s del centro commerciale

TEVEROLA – Brutta esperienza nel pomeriggio di sabato per cinque famiglie che si erano recati al centro commerciale Medì di Teverola per alcune compere.

Fatto un po’ di shopping natalizio, si sono recate per un pasto da MacDonald.

Qualcosa da mangiare in modo rapido, visto che erano in un fast-food.

Ma il poco tempo passato nel locale è bastato i ladri per colpire all’interno delle auto, portando via oggetti tecnologici presenti alla lettura, ma soprattutto tutti i regali comprati per Natale.

Fatta la triste scoperta, le sei famiglie si sono recate presso le forze dell’ordine a presentare denuncia.