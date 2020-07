7 ARRESTI. Sgominata la piazza di spaccio di San Felice. Droga consegnata anche a domicilio. Ecco le armi sequestrate

SAN FELICE A CANCELLO – Il gruppo criminale sgominato stamattina con l’esecuzione di 7 arresti, 3 in carcere e 4 ai domiciliari (LEGGI QUI TUTTI I NOMI), gestiva la piazza di spaccio del comune di San Felice a Cancello dove era dedito alla vendita al dettaglio di sostanza stupefacente. Le indagini, partite dopo l’incendio di una vettura risalente all’ottobre 2016, commesso a Caserta, ai danni di un pregiudicato, hanno individuato in Gennaro Morgillo, giovane pusher di San Felice, il promotore e l’organizzatore del sodalizio formato da membri, anche giovanissimi, sia pregiudicati che incensurati. La droga arrivava dall’area del Napoletano, in particolare da Giugliano in Campania, per essere venduta poi al dettaglio, tramite vere e proprie consegne a domicilio, anche fuori provincia.

Oltre all’esecuzione degli arresti, sono state sequestrate anche una pistola Beretta cal.7,65 oggetto di rapina, una pistola revolver di marca sconosciuta cal.38 con relativo munizionamento, un fucile a canne mozze Franchi cal.12 oggetto di furto con relativo munizionamento, 50 cartucce cal.9×21, 2 cartucce cal.16 e 15 cartucce 9×19 GFL Nato, nonché circa 1 kg. di stupefacenti fra marijuana, cocaina, eroina, crack e hashish.