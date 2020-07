7 ARRESTI, TUTTI I NOMI. Sgominato traffico di droga. Le indagini partite da un attentato incendiario ad un’auto

CASERTA – Nella giornata odierna, nelle province di Caserta, Avellino, Verona e Alessandria, i Carabinieri della Compagnia di Caserta, col supporto del Nucleo Cinofili di Sarno (NA), a conclusione di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’ufficio GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di sette persone (di cui tre in carcere e quattro agli arresti domiciliari), indagate a vario titolo per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni.

L’attività investigativa, iniziata nel novembre 2016, è stata focalizzata sulle dinamiche di spaccio di stupefacenti nell’hinterland di Caserta e ha permesso in particolare di accertare l’operatività di una ramificata consorteria dedita allo spaccio nonché di individuare i canali di approvvigionamento della droga trattata (cocaina, eroina, crack, marijuana e hashish), proveniente dalla Provincia di Napoli. É stata comprovata in tal senso la gestione, da parte del gruppo criminale, di una piazza di spaccio nel comune casertano di San Felice a Cancello, per la vendita al dettaglio dello stupefacente.

Nello specifico le indagini hanno avuto origine da un attentato incendiario su autovettura risalente all’ottobre 2016, commesso a Caserta ai danni di un pregiudicato locale. Dai successivi accertamenti posti in essere, ipotizzando che alla base dell’atto intimidatorio potesse esserci una contesa per il monopolio dello spaccio nel basso Casertano, è emersa in primo luogo, la figura di MORGILLO Gennaro, giovane pusher sanfeliciano, alla testa di una vera e propria associazione dedita all’incessante compravendita di droga fra Napoli e Caserta. Lo stesso è risultato essere il promotore e l’organizzatore del sodalizio che aveva una struttura semplice costruita sull’affiliazione, tra i soggetti membri, anche giovanissimi, sia pregiudicati che incensurati, legati tra loro da rapporti di parentela e di amicizia, due dei quali risultano già detenuti agli arresti domiciliari e in carcere per altre cause.

Negli sviluppi successivi è emersa un’incessante attività di spaccio che trovava il proprio approvvigionamento di stupefacente nel napoletano, in particolare dall’area di Giugliano in Campania. La droga veniva trasportata nel casertano principalmente su autoveicoli e successivamente, nell’ambito della successiva distribuzione al dettaglio, veniva venduta sulla piazza di spaccio e mediante vere proprie consegne a domicilio, anche fuori provincia. Nel corso dell’attività sono stati cristallizzati più di cento episodi di cessione di sostanze stupefacenti indentificando numerosi assuntori, oggetto di segnalazione alla locale Prefettura.

Nell’ambito dei riscontri eseguiti dai Carabinieri durante le attività, sono state tratte in arresto sette persone (fra i quali quattro degli indagati) e sequestrati complessivamente: una pistola Beretta cal.7,65 oggetto di rapina, una pistola revolver di marca sconosciuta cal.38 con relativo munizionamento, un fucile a canne mozze Franchi cal.12 oggetto di furto con relativo munizionamento, 50 cartucce cal.9×21, 2 cartucce cal.16 e 15 cartucce 9×19 GFL Nato, nonché circa 1 kg. di stupefacenti fra marijuana, cocaina, eroina, crack e hashish.

Elenco destinatari del provvedimento

In carcere:

– MORGILLO Gennaro, cl.1988;

– RAIAOLA Giuseppe, cl.1969;

– RAIOLA Gennaro, cl.1962.

Arresti Domiciliari:

– LIBERTI Francesco, cl.1991;

– ROMANO Mario, cl.1998;

– BELLOTTI Marco, cl.1998;

– SCOPELLITI Marco Francesco, cl.1989.