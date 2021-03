CESA – Ancora una vittima del Covid a Cesa. A darne notizia è il sindaco Enzo Guida: “Per la nostra comunità è un triste risveglio. Un decesso per Covid19 si è registrato questa notte. Un nostro concittadino ricoverato in Ospedale non è riuscito a vincere la battaglia contro questo virus.

Il Covid illude, mentre sembra che la situazione stia migliorando, giungono quelle notizie che non vorresti mai apprendere. Ci stringiamo, con un abbraccio virtuale, al dolore della famiglia.”