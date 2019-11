LE FOTO. Colpo da migliaia di euro: sradicano un Bancomat e scappano indisturbati

SANT’ARPINO/ORTA DI ATELLA/FRATTAMAGGIORE (Christian e Lidia de Angelis) – Una banda di malviventi, durante la notte appena trascorsa, ha messo a segno un colpo che ha fruttato un bottino di diverse migliaia di euro, riuscendo a sradicare lo sportello bancomat dell’Unicredit nella sede di Frattamaggiore sita lungo Corso Durante al civico 193.

I residenti sono stati svegliati inevitabilmente dal trambusto generato durante il furto.

Pare che la tecnica adoperata da questi balordi sia sempre la stessa: si servono di una gru o qualcosa di simile per sradicare il bancomat completamente dal suo alloggiamento, nel corso di questa pratica alquanto arcaica ovviamente vanno distrutte diverse banconote ,ma quelle intatte vengono raccolte con estrema velocità dai banditi che poi una volta in possesso del corposo bottino si danno alla fuga. Quello che è chiaro e che si tratta di una banda specializzata in questo tipo di reati, infatti questo è il secondo caso a distanza di pochi giorni dopo il colpo messo a segno presso la sede dell’ex Banco di Napoli.