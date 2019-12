A 12 ANNI TRAVOLTO E UCCISO IN BICI. Fissata la data dei funerali di Paolo

ARIENZO – I funerali di Paolo Zimbardi, investito da un automobilista 21enne di Maddaloni, mentre era in bici, si svolgeranno nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo in Arienzo alle ore 15 di domani. Stasera, invece, nella sua Arienzo ci sarà un incontro, una fiaccolata per ricordare ed abbracciare la famiglia di Paolo, prima delle esequie di domani. Era sabato quando Paolo stava facendo un giro in bici quando è stato travolto da una Fiat Bravo guidata da un uomo che subito si è accorto della gravità della situazione. Lo avrebbe centrato in pieno, sarebbe finito sulla vettura e morto sul colpo.