SANTA MARIA A VICO – Durante la notte in via Napoli a Santa Maria a Vico, una Bmw X3 è stata incendiata. Si tratta dell’auto di Emilio Carfora, detto Basilico, titolare dell’omonima attività di ristorazione. Alcuni vicini hanno dato l’allarme. L’auto si trovava in via De Ferrelis. Sul posto sono arrivati i pompieri e i carabinieri. L’incendio è stato domato, ma la vettura è risultata gravemente danneggiata.