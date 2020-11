A MODO SUO. La ricetta per il weekend di Fabrizia Greco: CHIPS DI BARBABIETOLE CON SALSA AL FORMAGGIO

CASERTA – Fabrizia Greco nasce a Caserta il 26 Luglio di trent’anni fa.

La Campania, Terra Madre ed un pizzico di Toscana le fanno amare la cucina in ogni sua sfaccettatura.

Da dieci anni Milano l’ha adottata, ma il sole ed il calore del Sud, oltre all’amore smisurato per la sua famiglia, la riportano spesso all’ombra della Reggia.

A tavola si allena quotidianamente. Al PT preferisce di gran lunga una PPP (pasta patate e provola).

Ai fornelli inventa, sperimenta e realizza gustose ricette rigorosamente A MODO SUO!

Ogni venerdì, Fabrizia curerà la nuova rubrica di cucina dei portali Casertace.net.

Oggi ci propone le CHIPS DI BARBABIETOLE CON SALSA AL FORMAGGIO:

Stiamo attraversando una periodo storico davvero pesante. Ci ritroviamo ancora una volta a dover restare a casa, ma non per questo dobbiamo far sì che la pigrizia ed il malumore si impossessino di noi. 😒 La ricetta che vi propongo infatti è una simpatica alternativa alla classica patatina “chips”. Per i vostri aperitivi casalinghi, per assecondare una voglia del vostro partner o di uno dei vostri figli. E soprattutto per permettere che i vostri bimbi imparino a mangiare pietanze alternative.🍽 Le chips di barbabietola sono viola, croccanti e facilissime, basta tagliarle a sfoglia, friggerle in olio bollente (e quando dico bollente, è bollente), lasciarle asciugare in un panno di carta assorbente. Sale e pepe a piacere.🍠🧂 E via, pronte da gustare! Nella mia versione condite con una squisita crema al formaggio e cúrcuma. 🧀 Un vera delizia. Scopriamo insieme tutti gli step! 😉