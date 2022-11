Abitazione devastata dalle fiamme, non si esclude il dolo

Indagano i carabinieri

SAN FELICE A CANCELLO/SANTA MARIA A VICO. Poteva trasformarsi in tragedia il rogo che ieri notte ha devastato un’abitazione in via San Marco, a cavallo tra San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico Al momento dell’incendio, fortunatamente, i proprietari, lui di Santa Maria a Vico e lei di San Felice, non erano presenti in casa.

Dopo una prima ricostruzione dei fatti, da parte delle forze dell’ordine, sembrerebbe si sia trattato di un incendio doloso. Qualcuno si sarebbe intrufolato nell’abitazione, all’interno di una corte, sfondando la porta d’ingresso, raggiungendo la camera da letto e dando fuoco al materasso.

Sull’accaduto

indagano i carabinieri.