Abuso d’ufficio, dirigente del Comune a processo

Malena è a giudizio insieme a Francesco e Girolamo Parente

GRAZZANISE – E’ stata rinviata al prossimo mese di giugno l’udienza che vede imputato Francesco Maurizio Malena, responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Grazzanise finito a processo, insieme a Girolamo Parente, 70enne di Grazzanise e Francesco Parente, 51 anni, con l’accusa di abuso d’ufficio in quanto procurava a quest’ultimo, in qualità di socio amministratore della “Shopping di Parente Francesco sas”, società committente dei lavori, un ingiusto vantaggio patrimoniale rilasciando in suo favore il permesso a costruire un capannone nonostante l’opera edile, sita alla via C. Battisti, non fosse conforme al piano regolatore. Udienza rinviata per la richiesta, da parte del dirigente comunale, di rendere dichiarazioni spontanee.