Abusi edilizi nella casa popolare: donna capuana a processo

La giunta di Villani ha deciso che il Comune si costituirà parte civile

CAPUA – Occupa un alloggio popolare e a al suo interno realizza opere abusive: donna capuana finisce a processo. La donna, D’A. M. R., avrebbe nel novembre 2021 occupato un alloggio popolare all’interno del quale – in assenza di alcun permesso a costruire – avrebbe realizzato opere abusive tra cui un cancello in ferro di 6 metri, avrebbe trasformato una finestra in una porta ed avrebbe installato 4 tubolari in ferro ancorati alle pareti dell’edificio di proprietà comunale.

Nonostante un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi la donna non avrebbe ottemperato alla richiesta.

La

giunta comunale ha deciso di affidare l’incarico ad una legale affinchè rappresenti il Comune come parte civile nel processo a carico della donna che avrà inizio nella prima decade del mese di novembre. A dare l’ok all’operazione il sindacoil suo vice, gli assessori