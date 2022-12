ABUSIVISMO EDILIZIO. Due palazzi da abbattere: in 11 rischiano di restare senza casa

Eredi di una coppia di anziani che aveva costruito le abitazioni senza autorizzazioni

VILLA DI BRIANO – Sono undici le persone che a villa di Briano rischiano di ritrovarsi senza casa. Due palazzi realizzati senza alcuna autorizzazione comunale sono oggetto dell’ordinanza firmata dal responsabile dell’area vigilanza, Cecoro, che prevede “la demolizione delle stretture abusive e il ripristino dello stato dei luoghi”.

Una segnalazione al comando della polizia municipale di Villa di Briano riferiva di alcuni abusi edilizi in via Catone. Gli agenti si sono recati sul posto ed hanno accertato che due cittadini, entrambi defunti, avevano effettivamente costruito delle abitazioni, per i loro figli, i senza avere alcun permesso di costruire.

Gli

undici eredi dovranno dunque demolire le abitazioni entro 90 giorni e nel frattempo potranno presentare ricorso al Tar della Campania oppure al Presidente della Repubblica.