ACCOLTELLAMENTO A MONDRAGONE. Rissa notturna, giovane colpito alla gamba

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Una vistosa chiazza di sangue è rimasta sull’asfalto a testimonianza di quanto accaduto ieri sera in zona mare. Erano le due di notte circa, quando a Piazzale Conte, luogo che ha ospitato per l’intera giornata il punto vaccinale, si è scatenata una furibonda rissa in cui è rimasto ferito un giovane mondragonese, figlio di un avvocato del posto, accoltellato alla gamba da un coetaneo. Saranno forse le immagini catturate dalle telecamere adiacenti la piazza a chiarire la dinamica dei fatti ed a permettere ai Carabinieri di risalire all’identità di chi ha usato il coltello.