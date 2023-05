Accusata dal prete di maltrattamenti nei confronti del figlio di 4 mesi, incubo finito per la giovane mamma

Assolta la donna separata dal bimbo che finì in casa famiglia.

TEVEROLA. Finito l’incubo per una mamma accusata di maltrattamenti nei confronti del figlio che all’epoca aveva solo 4 mesi. Per il giudice, infatti, “il fatto non sussiste”. Assolta dalla Seconda sezione penale del Tribunale di Aversa-Napoli Nord, la donna è riuscita a dimostrare la prorpria innocenza. Fu accusata, nel 2019 dal parroco di Pascarola (all’epoca viveva nella frazione di Caivano) e le fu tolta la potestà genitoriale. Nel corso del processo è invece emerso che il prete l’aveva denunciata solo perché lei intratteneva una relazione con un uomo egiziano e che, tra l’altro, il parroco non la conosceva affatto. Anche le assistenti sociali che poi si presero cura del neonato hanno evidenziato che il bimbo non aveva nessun segno di violenza.