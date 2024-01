Accusato dalla ex di non versare il mantenimento alla figlia minore: lui assolto, lei denunciata per falsa testimonianza

La sentenza del giudice Norma Cardullo

MADDALONI. Il pm aveva chiesto per lui un anno di condanna, ma la difesa del 55enne F.B. di Maddaloni ha dimostrato che l’uomo, finito sotto processo per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non solo versava il regolare assegno di mantenimento alla figlia minorenne, ma che l’ex moglie aveva mentito.

La donna, infatti, è stata poi denunciata dall’ex marito per falsa testimonianza. L’uomo, come spiegato in aula dal suo legale Gianluca Giordano, versava regolarmente la somma dovuta su una Posta Pay intesta alla sua ex. La donna negò di avere questa carta e, qui, la denuncia per falsa testimonianza.

Oggi il giudice monocratico Norma Cardullo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, dunque, assolto l’uomo, perché il fatto non costituisce reato.