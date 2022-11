MARCIANISE – Il giudice monocratico della prima sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto dall’accusa di furto un ragazzo georgiano, sotto processo per aver sottratto una polo all’interno di un negozio dell’outlet La Reggia.

Entrato in un negozio della Lacoste, il giovane aveva approfittato di un momento di distrazione per portarsi via una maglietta dal valore di 74 euro.

Questo secondo l’accusa, poich√® il giovane √® stato poi assolto.