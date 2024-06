Accusato di furto di energia elettrica: il giudice lo assolve

Protagonista della vicenda un 61enne del casertano

ORTA DI ATELLA – Accusato di furto di energia elettrica, 61enne di Orta di Atella assolto per non aver commesso il fatto – E’ quanto stabilito dal giudice monocratico Giuseppe Cioffi della seconda sezione penale del tribunale di Napoli Nord.

L’uomo, V.O., era stato tratto in giudizio per la presunta manomissione di un contatore installato presso la sua abitazione sottraendo elettricità per un ammontare complessivo di 341 euro. Il difensore dell’imputato ha evidenziato come non ci fosse prova della manomissione da parte dell’uomo locatario dell’abitazione e non intestatario del contatore. Il giudice, accogliendo le argomentazioni difensive, lo ha assolto dall’accusa