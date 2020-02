Accusato di molestia sessuale su due bambini durante la recita di Natale: ASSOLTO 29ENNE

GRICIGNANO D’AVERSA (red.cro.) – Una storia terribile quella che, secondo le accuse, si sarebbe consumata dietro le quinte della recita natalizia organizzata dalla scuola Mini Rotary Club di Gricignano D’Aversa. presente durante lo spettacolo poiché fidanzato con una insegnante della scuola. Un uomo di trent’anni, all’epoca 23enne, era stato accusato di aver abusato sessualmente di due fratellini.

Le accuse erano terribili e l’accusato, originario di Parete, fu rinviato a giudizio finendo sotto processo. Ma per i giudici, dopo il procedimento e le prove portate in aula, questi fatti non avvennero, liberando così da un peso inimmaginabile l’uomo che ora ha quasi 30 anni. La tesi dell’avvocato della difesa Giovanni Cantelli è stata ritenuta valida ed è stata decisa l’assoluzione.