Accusato di possedere segni distintivi contraffatti. Assolto vigile urbano 45enne

CESA (ti.pa) – Si era sempre dichiarato innocente ed estraneo ad accuse che lui ha considerato infamanti. Questa mattina, il vigile urbano Gianluca Ronza 45 anni di Cesa ha ottenuto un riconoscimento delle sue ragioni dal tribunale di Napoli Nord che lo ha assolto dall’accusa di possedere una palina contraffatta e che non aveva comunicato il trasferimento della custodia della pistola da un’abitazione ad un altra sede. Fatti per i quali fu effettuato l’arresto che non fu convalidato. Ronza difeso dall’avvocato Enzo Di Vaio è stato completamente assolto.