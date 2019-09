Acqua minerale ritirata dal Ministero della Salute. Ecco i rischi per la salute del batterio Pseudomonas aeruginosa

PRATELLA – Ritorniamo oggi sulla decisione, da parte del Ministero della Salute, del ritiro di un lotto ben identificato di acqua minerale naturale a marchio Sorgesana.

L’acqua in questione, nel formato da mezzo litro, realizzato nello stabilimento di Pratella, in provincia di Caserta, sarebbe stato contaminato da batteri Pseudomonas aeruginosa.

Ci siamo chiesti quale siano i reali rischi di un possibile contagio e abbiamo fatto una breve ricerca.

L’infezione da Pseudomonas aeruginosa è una tipica infezione nosocomiale, cioè nella maggior parte dei casi si contrae in ospedale. E’ un patogeno opportunista che colpisce soprattutto persone con difese immunitarie o barriere fisiche (su pelle o mucose) compromesse. È il battere più spesso isolato in pazienti ricoverati da più di una settimana e uno dei microbi coinvolti dal fenomeno della resistenza a più antibiotici.

Nel soggetto sano adulto le infezioni da Pseudomonas aeruginosa sono piuttosto rare. Nel bambino in buona salute, le malattie da Pseudomonas aeruginosa sono limitate a processi infettivi locali come una otite esterna o infezioni urinarie e dermatiti. Nei soggetti immunocompromessi per malattie metaboliche o ematologiche, per tumori, prolungata terapia antibiotica o chemioterapia, il discorso cambia e l’infezione da Pseudomonas aeruginosa può divenire disseminata e provocare, per esempio, polmonite, endocardite, peritonite, meningite e grave setticemia.

Come il battere sia finito nelle bottigliette d’acqua Sorgesana, resta un mistero. Bisognerebbe conoscere precisamente i processi di imbottigliamento e se questi siano totalmente slegati dal tatto umano. Ovviamente, essendo un battere che predilige gli ambienti umidi, la contaminazione può capitare, però i rischi sono quelli che vi abbiamo elencato poc’anzi.

Teniamo a ricordare che il lotto richiamato è solo e soltanto uno, quello riferito al numero 13.02.21 L 402 14 che riconduce alle bottigliette da mezzo litro.