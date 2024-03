Addio a Don Paolo dell’Aversana: punto di riferimento delle iniziative antimafia

Il ricordo del comitato Don Peppe Diana

CASAL DI PRINCIPE – Si è spento Don Paolo dell’Aversana,a parroco del Santuario della Madonna di Briano. Per anni la sua chiesa è stata il punto di riferimento delle iniziative antimafia.

“Don Paolo è uno dei sacerdoti che la notte di Natale del 1991, firmarono, insieme a don Peppe Diana, il documento “Per amore del mio popolo”. E’ stato un nostro compagno di viaggio in tutti questi anni. La sua Chiesa è stata da sempre punto di riferimento per tutte le iniziative antimafia. Quella, per anni, è stata anche la sede del Comitato don Peppe Diana, dove sono state promosse decine e decine di iniziative antimafia. Don Paolo, uomo mite, ma dalla cultura profonda, ci ha fatto da padre e ci ha accompagnato nel nostro agire, sempre in maniera discreta, ma dispensando consigli utili per rafforzare e radicare la presenza e la cultura antimafia. Da tempo era malato. Ci teneva a partecipare al trentennale della uccisione di don Diana. Ma non ce l’ha fatta. Se n’è andato pochi giorni prima del 19 marzo. Il nostro dolore è incolmabile. Per noi la sua morte diventa una tappa verso il trentennale. Faremo in modo che possa partecipare anche lui a questa festa per don Diana e per la rinascita della nostra terra. Buon viaggio caro don Paolo. Non ti dimenticheremo.“

Il ricordo dei rappresentanti del comitato Don Peppe Diana