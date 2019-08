Addio a Padre Osvaldo Lazzarini

CASTEL MORRONE – E’ morto padre Osvaldo Lazzarini, riferimento per tanti fedeli e ragazzi dei campi scout. Il ricordo del sindaco di Castel Morrone Gianfranco Della Valle: “La notizia purtroppo non ci ha colto impreparati seppur con il rammarico di aver perso un grande Sacerdote di Dio in terra. Siamo certi che avrà già raggiunto il Regno dei cieli e noi lo ricorderemo sempre in pace con immenso affetto. Arrivederci Padre Lazzarini“.

Padre Lazzarini è stato ricordato anche dall’ex primo cittadino di Casagiove Giuseppe Vozza: “Padre Osvaldo Lazzarini, un umile servo di Dio dalle parole grandi, belle, significative, che hanno segnato cuori e persone per la loro semplicità e profondità. Ha sempre predicato il silenzio per metterci in ascolto di Dio, la strada come luogo dell’incontro con Lui, la contemplazione come strumento divino per meditare sul Messaggio cristiano. Padre Osvaldo Lazzarini nella sua vita di sacerdote è stato assistente del gruppo scout Casagiove 1: ha sempre pensato infatti che lo scoutismo fosse un percorso di discernimento in cui scorresse la Vita piena e l’incontro con Cristo. In questi anni insieme ci ha testimoniato un cristianesimo non banale, un senso di ricerca interiore profondo, una fede riflessiva e umanissima. Padre Osvaldo per tutti noi è stato un unico e prezioso dono di Dio“.