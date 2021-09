Addio al sorriso di Alessio, morto a soli 38 anni

VAIRANO PATENORA – (Lidia e Christian de Angelis) Addio Alessio Piazza, 38 anni. Una dolorosa perdita affligge due comunità quella casertana e quella torinese, dove il 38enne viveva per lavoro. Oggi in paese giunge la triste notizia della prematura scomparsa di Alessio Piazza, operaio presso Pinerolo, che era ricoverato all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove il suo cuore si è fermato, lasciando nel dolore la compagna, i genitori e le sorelle oltre ai tanti amici e familiari. Domani presso Vairano Patenora giungerà alle 16 la salma per i funerali e dopo la stessa sarà trasferita al cimitero di Airasca (Torino). Tanti i messaggi di addio e cordoglio per questa vita interrotta troppo presto. Alessio era un bellissimo ragazzo, molto sportivo e benvoluto da tutti, una grande e dolorosa perdita per tutti.