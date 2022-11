Addio Alessandro. Ucciso da un malore a 48 anni

Il cordoglio del sindaco

ARIENZO (Lidia e Christian de Angelis) Addio ad Alessandro Terracciano, morto improvvisamente a 48 anni.

L’uomo conosciuto ed apprezzato, di professione muratore, figlio dell’ex assessore dell’amministrazione Crisci, ieri sera ha accusato un malore. Soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale dove però purtroppo è deceduto a seguito di alcune complicazioni sorte.

Lascia la compagna Teresa, i familiari e tanti amici. Il sindaco Giuseppe Guida: “Le più sentite condoglianze alla famiglia Terracciano e alla sua compagna di vita, Teresa, per la prematura scomparsa del caro Alessandro (detto o figlio e meniell). Che la terra ti sia lieve.” Questo l’addio del fratello Giuseppe Fiore Terracciano “Be nn so cosa dire ora un anno fa e andata via mamma e ora sta con gli angeli ora anche tu mio caro fratello riposa in pace e salutami a mamma eri un grande fratello nn so che aggiungere ti porterò nel cuore mio grande che ho riposate in pace tu e mamma ciao Sandro”