Addio Alfonso. Ecco chi è la vittima del drammatico incidente mortale lungo l’A1

CAPUA/CAIANELLO (Lidia e Christian de Angelis) Ecco chi è la vittima del drammatico incidente. Si tratta di Alfonso Varlese 44enne camionista di Sarno. L’uomo è deceduto a seguito del terribile incidente stradale avvenuto la scorsa notte nel tratto tra Capua e Caianello (CLIKKA E LEGGI), tra due mezzi pesanti. Alfonso Varlese ha perso la vita sul colpo, travolto dal carico che trasportava. Varlese, stava percorrendo l’A1 in direzione nord. L’incidente si è verificato intorno alle 21 di ieri. Il 44enne è finito con lo scontrarsi contro un altro camion e poi sul guardrail perdendo la vita sul colpo. Feriti altri due camionisti, alla guida degli altri mezzi coinvolti nell’incidente. A causa dell’incidente è stata chiusa l’autostrada ieri sera tra Capua e Caianello, riaperta solo in nottata, intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco per estrarre il corpo del conducente rimasto bloccato nella sua cabina. Sulle cause dell’incidente indagano gli agenti della Polizia Stradale di Caserta.