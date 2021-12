ADDIO DAVIDE. 28enne trovato morto dai genitori

SAN NICOLA LA STRADA – Davide Fusco, 28 anni, è stato trovato senza vita dai genitori stamattina nell’abitazione di famiglia di via Cairoli a San Nicola La Strada. I soccorsi sono stati inutili. Sul posto anche i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatarne il decesso.

Decine i messaggi di cordoglio per questo ragazzo, scomparso improvvisamente: “Voglio ricordati per il bravo ragazzo che eri, in poco tempo sei entrato nel mio cuore, mi ero promesso che un giorno ti venivo a trovare ma quel giorno non è mai arrivato,con il cuore in mano ti mando un abbraccio ovunque tu sia. Ciao Davide continua a tifare casertana anche lassù.”

La notizia della scomparsa di Davide si è diffusa rapidamente, gettando tutti nello sconforto.