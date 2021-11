MARCIANISE – Come abbiamo scritto nel pomeriggio in un altro articolo, l’uomo trovato morto in un cantiere di via Regalone si chiamava Donato Sibona, faceva il grafico ed aveva 35 anni. Sul corpo sarà eseguita l’autopsia che dovrà chiarire le circostanze della morte del giovane. Sconcerto a Marcianise, dove Donato era nato. Tanti in queste ore gli stanno dedicando messaggi di cordoglio.