ADDIO FENISIA. Mamma muore a soli 42 anni

Il dramma ieri sera presso la propria abitazione

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Giovane madre muore improvvisamente. Un dramma ha scosso, ieri, la comunità di San Cipriano D’Aversa. Fenisia M., giovane mamma di 42 anni, è deceduta ieri a seguito di un malore improvviso nella sua abitazione in via Roma dove viveva con il marito e due figli in tenera età. La donna era attesa dal marito nell’attività di famiglia, una nota pizzeria del posto, il quale non vedendolo arrivare si è allarmato. Raggiunta l’abitazione ha trovato la moglie esanime, Allertati i soccorsi ma purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.