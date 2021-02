ADDIO GIOVANNI. Fissati i funerali dell’ex dipendente Asl trovato morto nel suo letto

PIEDIMONTE MATESE – (Lidia e Christian de Angelis) Fissati i funerali di Giovanni Fantini 65 anni trovato morto in casa (LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO). Ieri la terribile scoperta, il corpo senza vita del 65enne ex dipendente dell’Asl di Caserta, in pensione. L’uomo stando alle prime informazioni, non dava notizie di sé da tre giorni, alcuni vicini, preoccupati per tale assenza, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto le forze dell’ordine sono entrate in casa e hanno trovato il corpo senza vita di Fantini nel suo letto, appurato che non si è trattata di morte per atti violenti, il medico legale ha verificato che le cause del decesso erano naturali, pare, un malore fulminante, per cui la salma è stata rilasciata alla famiglia per i funerali, che si terranno domani alle 14:30 presso la Chiesa Ave Gratia Plena di Piedimonte Matese. L’uomo che viveva solo, non era sposato, lascia il fratello Marcellino, la nuora Elvira e i tanti amici e parenti nel dolore.