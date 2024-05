Addio Luigi, padre di famiglia si arrende a brutto male

L’uomo è venuto a mancare nelle scorse ore.

TRENTOLA DUCENTA. E’ venuto a mancare nelle scorse ore Luigi De Cristofaro, che ha combattuto con tutte le sue forze, fino alla fine: l’uomo era affetto da un tumore in metastasi. In vita è stata una bravissima persona, stimata da tutti e un gran lavoratore, fino alla fine dei suoi giorni ha pensato alla moglie e i figli, lavorando per non far mancare loro nulla. Ha lasciato la moglie Angela e due figli uno Raffaele di 19 anni e l altra di 12 natalia….