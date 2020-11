ADDIO MARIA. Fiori sul luogo della tragedia. Il messaggio del sindaco: “Nessuno può giudicare”

SAN FELICE A CANCELLO – Sono comparse delle rose rosse e bianche sul luogo dell’omicidio di Maria Tedesco, uccisa dal marito Michele Marotta ieri mattina. Anche il sindaco di San Felice Giovanni Ferrara ha commentato la tragedia: “Ieri è stato un giorno triste, oggi è un giorno triste. La nostra cittadina è stata travolta dallo sgomento, dalla disperazione, da una tragedia immane che mai dovrebbe accadere in nessun luogo su questa terra. Una mamma, una donna, una moglie ha perso la vita. Un bambino ha perso una madre, un padre e tutto ciò che nessuno potrà mai tornargli indietro. Nessuno può giudicare, sentenziare, metter bocca.

Nessuno può appellare, cercare una ragione, una spiegazione, una logica. Il silenzio, la riflessione e la preghiera sono tutto ciò che possiamo fare, noi tutti, per diventare delle persone migliori e far si che il domani possa avere nuovi “colori”. Per evitare che il passato possa ripetersi. Porgo le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia, possa l’anima di Maria riposare in Pace.”