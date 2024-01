ADDIO MERLITA, una mamma volata via troppo presto

PARETE – Parete è in lutto: è scomparsa in giovane età Merlita Dagaas.

“Un altro triste giorno per la nostra comunità: un’altra giovane vita ci lascia! – scrive il compaesano Giovanni – Una giovane mamma sofferente che lascia i suoi figli, i suoi cari e noi tutti, contagiati dal suo sorriso sempre e dalla sua costante gentilezza!

Ciao Merlita, e scusaci perché non abbiamo fatto abbastanza per difenderti in questa terra ingrata avvelenata da malvagi!“