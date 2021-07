VILLA LITERNO – E’ morta Rosa Rovescio, 44 anni, di Villa Literno, madre di due ragazze. La donna, residente in via Po, secondo quanto ricostruito, è stata colpita da uno choc anafilattico dopo la puntura di un’ape. Il malore successvo l’ha condotta al decesso. Decine i messaggi di cordoglio per questa improvvisa perdita.