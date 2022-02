ADDIO SALVATORE. Muore dopo una lunga battaglia. Lascia la moglie e un figlio

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) Addio a Salvatore, vittima del male. In queste ore grande sconcerto e dolore per la morte del giovane padre e marito, Salvatore Pezzella, operaio edile, che dopo aver lottato lungamente contro il male purtroppo si è spento prematuramente. L’uomo onesto, gentile, sorridente, grande sportivo appassionato di bici, con cui gareggiava in maniera amatoriale, lascia la moglie Rosa e il figlio Giuseppe.

Appena appresa la notizia l’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia. Questo il toccante messaggio della moglie al marito volato via affidato ai social. Rosa A. “Mi hai lasciato sola tu che mi chiamavi in continuazione senza tregua come se per noi gli anni non fossero mai passati mi piace pensare che forse sarai in compagnia dei nostri 3angioletti che noi desideravamo sempre e ci abbiamo sempre provato a dare compagnia a Giuseppe“.