Adolescente vittima di bullismo non esce più di casa, il grido di dolore della madre e l’appello del sindaco

E’ stata la madre del ragazzo, vittima delle angherie, a decidere di rivolgersi al primo cittadino che, attraverso facebook, ha lanciato un appello alla cittadinanza.

CASALUCE Non esce più di casa per paura dei coetanei che lo hanno bullizzato. Accade a Casaluce e la vittima è un ragazzino adolescente la cui madre ha deciso di raccontare tutto al sindaco Francesco Luongo, che ha lanciato un messaggio attraverso Facebook, alla cittadinanza.

Il primo cittadino ha spiegato che la madre del giovane gli ha confessato che “il figlio non vuole più uscire di casa perché preso di mira da un gruppetto di coetanei. Questa cosa è gravissima, ma non è la prima volta che accade. Non è il primo grido di dolore che raccogliamo, sia io che la dirigente scolastica. E’ giunta l’ora di porre fine a questa situazione incresciosa”.