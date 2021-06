Aereo ultraleggero precipitato. Ultime notizie sulle condizioni del pilota

VITULAZIO – Si trova ricoverato presso l’ospedale di Caserta, U. M. 62 anni, il pilota dell’aereo precipitato in seguito ad un avaria del motore mentre nel pomeriggio di sabato sorvolava il territorio di Vitulazio.

L’uomo fortunatamente non è in pericolo di vita ma avrebbe riportato importanti ferite alla colonna vertebrale per questo le sue condizione sono sotto stretta osservazione dei medici.

A bordo con lui si trovavano due persone, probabilmente per un giro turistico, quando il motore è andato in avaria e M. non ha potuto fare altro che tentare un atterraggio di emergenza in un campo di grano sul territorio vitulatino.

Per il passeggero sembrerebbero non esserci state conseguenze. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Vitulazio.