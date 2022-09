AGGIORN. ORE 15 TEANO – Incendio blocca l’erogazione del gas. Arriva il “pronto soccorso” dei bomboloni

Si lavora per riparare il danno. Ripristino in vista..

AGGIORNAMENTO. TEANO (Pietro De Biasio) – Un carro bombolaio è giunto in tarda mattina per consentire la fornitura provvisoria di gas metano. Ciò al fine di sopperire all’interruzione del servizio che è avvenuto alle prime luci dell’alba per l’incendio divampato questa notte alla cabina in località Maiorisi. Tecnici e operai della ditta Italgas sono a lavoro senza sosta per riportare tutto alle normalità affinché i cittadini possano presto usufruire della fornitura del gas per accendere i fornelli e le caldaie per l’acqua calda. Le operazioni sono ancora in corso ma il blackout nel giro di poche ore dovrebbe finire anche se è sempre opportuno usare il condizionale.