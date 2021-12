Aggredisce ausiliario del traffico: denunciato 35enne

CELLOLE – Un ausiliario del traffico in forze presso il comando della polizia locale di Cellole è stato aggredito da un commerciante del posto sembrerebbe per futili motivi. L’ausiliario stava controllando le auto in sosta tra via Cimabue, nei pressi del Bar del Sole, e Piazza Aldo Moro, in prossimità della Chiesa di San Marco e San Vito, quando è stato scorto dal commerciante che prima avrebbe inveito contro di lui e poi lo avrebbe spintonato sottraendosi alla richiesta di fornire le proprie generalità per poi sferrare al pubblico ufficiale un pugno in faccia. Bloccato dagli agenti della municipale, allertati dall’ausiliario, e denunciato per lesioni, minacce, oltraggio a pubblico ufficiale. L’operatore ha riportato un trauma cranico e la frattura del setto nasale con prognosi di 20 giorni