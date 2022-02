Aggredisce giovane barista in preda ad un raptus, 50enne fermato dai carabinieri

L’episodio è avvenuto poche ore fa in piazza Valletta, nel noto locale Pasha pub & bar: l’aggressore ha afferrato la giovane lavoratrice strattonandola e tirandole uno schiaffo

ARIENZO Probabilmente in preda ad un raptus di follia, ha aggredito la barista del Pasha pub & bar di Arienzo. L’episodio è avvenuto poche ore fa, in piazza Valletta, nel noto locale. Un uomo di circa 50 anni, mentre si trovava all’interno del locale, ha preso di mira la ragazza, strattonandola e tirandole uno schiaffo. Subito sono intervenuti due avventori che hanno tentato di difendere la giovane lavoratrice. L’aggressore ha opposto resistenza fino a quando sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che lo hanno fermato e condotto in caserma.