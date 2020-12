Aggredisce il parroco con un candelabro durante la messa di Natale. Professore fermato dai carabinieri

PIETRAMELARA – Momenti di paura nella chiesa di Sant’Agostino a Pietramelara la notte di Natale. Un uomo ha cercato di aggredire Don Giosuè mentre stava celebrando la messa davanti a quei pochi fedeli accorsi in parrocchia a causa delle norme anti-covid. L’autore del gesto, un noto professore di un istituto superiore della zona, si è avvicinato all’altare e dopo aver afferrato un grosso candelabro, lo ha scagliato contro il parroco, senza, per fortuna, andare a segno. Nei primi istanti il prete sarebbe rimasto basito, fuggendo subito via alle parole del professore: “ti uccido, ti uccido”. Durante la fuga Don Giosuè sarebbe inciampato e caduto e a quel punto, non contento l’aggressore si sarebbe avventato su di lui.

Solo l’intervento dei fedeli, che hanno bloccato l’uomo, ha evitato il peggio. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia municipale che hanno fermato e portato in caserma l’aggressore .

Ancora ignote le ragioni del gesto.