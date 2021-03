CASAPESENNA – Paura ieri a Casapesenna, dove, in una traversa di Corso Italia, un uomo di 39 anni è rimasto ferito dopo una lite, avvenuta per futili motivi. Era sanguinante alla testa in seguito ad un colpo, sferrato con una chiave inglese. E’ stato poi medicato sul posto. Non è stata sporta alcuna denuncia.