Agguato di camorra al giornalista Mario De Michele. Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza

AVERSA/GRICIGNANO DI AVERSA – I carabinieri di Aversa hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti nella zona di Gricignano di Aversa dove giovedì scorso è rimasto vittima di un agguato a colpi di pistola il giornalista Mario De Michele, responsabile di un sito web. Il cronista ha denunciato di essere stato avvicinato da alcune persone a bordo di un’auto mentre si trovava nella sua auto colpita da 4 proiettili. Le modalità dell’agguato e gli spari ad altezza uomo hanno fatto scattare le indagini della Direzione distrettuale antimafia delegate ai carabinieri che, al momento, non hanno trovato testimoni oculari dell’episodio denunciato dal giornalista. De Michele si trovava in una zona nei pressi della base della Us Navy per acquisire notizie su una presunta speculazione edilizia su un appezzamento di terreno. De Michele ha denunciato in passato altre minacce ed aggressioni, come un agguato con una mazza avvenuto la scorsa settimana. Le indagini proseguono per accertare il movente e la dinamica del raid.