Muore noto ex medico pediatra dell’Ospedale di CASERTA

Molti i pazienti del suo studio privato. Anche il figlio ha intrapreso la stessa carriera

CASERTA – E’ venuto a mancare ai suoi cari Agostino Rossi, noto medico pediatra di Caserta, fratello del compianto direttore delle Poste di corso Giannone Giuseppe. Nato nella fazione di Casola, classe 1928 e primo di 6 figli, conseguita la maturità classica presso il Liceo Giannone, si laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, specializzandosi successivamente in Pediatria. Con la dott.ssa Veccia ed il prof. De Caprio è stato tra i pionieri della pediatria casertana.

Ha Lavorato per quarant’anni presso l’Ospedale Civile San Sebastiano di Caserta, alternandosi con lo studio privato sito in via De Gaspari e quello presso la propria abitazione di via Martiri Salesiani al Rione Tescione. Da tempo in pensione, dopo la scomparsa della moglie Lidia Ricciardi, si era dilettato con successo in poesia, pubblicando ben cinque raccolte di versi in vernacolo: POESIE (2010), ’A VITA (2011), IO ’A PENZ ACCUSSÌ (2012), RICORDI IN VERSI (2013) e SATIRICON (2015). Lascia il figlio Vincenzo, medico pediatra anche lui presso l’Ospedale San Sebastiano e la figlia Antonella, insegnante.