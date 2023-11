AIR CAMPANIA. Domani, 25 novembre, sui bus della città di CASERTA un posto occupato per ricordare le vittime di femminicidio

Ad Avellino invece sarà inaugurata la pensilina dedicata al 1522

CASERTA – AIR Campania a sostegno della campagna per diffondere il 1522, il numero antiviolenza e stalking. Domani, 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ad Avellino sarà inaugurata in via Francesco Fariello la pensilina dedicata al 1522. Sulla panchina rossa il messaggio “il posto di chi manca”, che avrebbero dovuto occupare le donne scomparse.

Sui bus della città di Caserta un posto occupato per ricordare le vittime di femminicidio. Dall’inizio dell’anno, in Italia, sono 83 le donne uccise in ambito familiare/affettivo, 53 i delitti commessi dal partner o dell’ex. Una lunga scia di dolore che in Campania conta 8 vittime.

La campagna di AIR Campania a sostegno del 1522 è partita ad ottobre da Caserta, con l’istituzione della fermata dedicata di piazza Vanvitelli. Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministratore dell’azienda di Tpl e dell’assessore comunale alle Pari Opportunità, Emilianna Credentino, e che grazie al sostegno della Regione Campania è stata estesa a livello regionale e veicolata su 1 milione di titoli di viaggio e sui ticket digitali dei circuiti PuntoLis e DropPoint.

«Il 1522 è un numero che salva vite. Bisogna sensibilizzare i cittadini a coltivare una cultura di rispetto e solidarietà. Ma soprattutto bisogna dire basta alla violenza sulle donne»,

ha dichiarato l’Amministratore di AIR Campania,