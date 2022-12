Al Cinepolis l’Associazione donne giuriste Italia premia l’istituto Giordani per la sua testimonianza su inclusione, tolleranza, empatia e Parità

TUTTE LE FOTO dell’evento svoltosi ieri nella multisale del centro commerciale Campania. La soddisfazione della dirigente scolastica Antonella Serpico

CASERTA – “Al cinema per la Parità”. Grande debutto dell’Associazione donne giuriste Italia di Caserta, con il Premio legalità cittadinanza pari opportunità “Io sono Italia!” II^ edizione, a.s. 22/23, all’Uci Cinemas Cinepolis di Marcianise.

Premiato l’Itis & LS “F. Giordani” di Caserta che dimostra una straordinaria sensibilità verso la tematica dell’inclusione, tolleranza, empatia e Parità.

La scuola ha partecipato con il Patrocinio al Seminario sulla donna 5.0 del 31 ottobre che analizzava il Goal 5 dell’Agenda 2030 delle N. U. e oggi, in visione Casablanca Beats, un film premiato che ben esprime il disagio giovanile in contesti di povertà materiale e svantaggio sociale dimostrando che l’arte può diventare uno strumento di libertà e dignità fondamentale.

Preme

ringraziare la V.D. dell’UCI Cinemas Cinepolis di Marcianise, presso il Centro Commerciale Campania, Milena Manfelotti che ha reso possibile tutto questo e le socie Adgi Caserta Luciana Puoti per le stimolanti sollecitazioni scientifiche sulla tematica.

Soddisfatta

la Preside dell’ITS Giordaniper la collaborazione con L’A.D.G.I. sezione Caserta; l’Adgi e il Giordani nell’ottica dei profondi mutamenti che sono alle porte attraverso l’introduzione della Strategia Nazionale della Parità di Genere del luglio 2021 elaborata dal Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la legge 162/2021 che ha modificato il Codice delle Pari Opportunità e le Direttive europee che spingono l’acceleratore sulla trasparenza retributiva e l’eliminazione del Gender Pay Gap, non potevano rimanere indifferenti alle novità che si affacciano all’orizzonte normativo che costituiscono una grande opportunità per informare sull’importanza delle modifiche legislative, sull’impegno che il nostro legislatore richiede alle imprese e agli enti pubblici e privati coinvolti. La Campania ha il 51% dei suoi laureati di sesso femminile ma, meno di un quarto di loro è occupato in un qualsiasi lavoro. Il tempo dedicato da una donna campana all’assistenza familiare è in percentuale il più alto d’Italia, per mancanza di servizi all’infanzia e agli anziani, oltre ai trasporti, oltre, a uno scarto costituito da un “retaggio culturale” che considera naturale il sacrificio lavorativo di una donna a favore dell’impegno non retribuito in famiglia.

Tutto questo ingenera un rallentamento nel progresso socio- economico, il depauperamento di un territorio e la perdita di potenzialità umane incalcolabili!

Attraverso queste attività si vuol fornire un’occasione di approfondimento, di studio della materia, per scuotere, per considerare il raggiungimento della Parità di Genere uno dei più importanti obiettivi del secolo per un sostanziale progresso economico mondiale