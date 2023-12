Al pronto soccorso con una ferita alla testa: colpito da un proiettile

Indagini in corso da parte dei carabinieri del reparto territoriale

TRENTOLA DUCENTA – Una tragedia si è consumata in via dei Tulipani a Trentola Ducenta. Un uomo è stato colpito da un proiettile alla testa L’ipotesi presa in considerazione, al momento, è quella del gesto estremo. Fortunatamente il proiettile sembrerebbe non aver leso gli organi vitali. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Indagini in corso da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Aversa.