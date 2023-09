Al ristorante “Bell e Buon” i sapori tradizionali napoletani: rinnovato nello stile e nel menù

La pace del locale e la simpatia del personale creano la giusta atmosfera per trascorrere amabilmente il tempo in buona compagnia mentre si gustano le pietanze preparate con maestria dallo chef

CASERTA – Completamente rinnovato nello stile e nell’offerta gastronomica, il “Bell & Buon” è un ristorante che offre i sapori tradizionali napoletani con hamburgeria e braceria. Carne e pesce sono certamente tra le specialità del locale, ma ci sono anche tante altre ricette per deliziare tutti i palati, anche quelli più esigenti. Il gusto accomuna tutte le ricette, che rispecchiano la gastronomia partenopea e mettono in evidenza la qualità delle materie prime.

Il ristorante accoglie gli ospiti in un ambiente familiare e tranquillo. Il locale moderno e ben arredato è la cornice ideale per coloro che desiderano gustare buon cibo e ottimi vini serviti dallo staff professionale e cordiale, sempre disponibile a rispondere adeguatamente alle richieste della clientela e a consigliare i piatti e le bottiglie che meglio si adattano alle preferenze e ai desideri dei consumatori.

L’ambiente è perfetto per un pranzo di lavoro o per una cena speciale, va bene per i pasti con gli amici o con la famiglia, la pace del locale e la simpatia del personale creano la giusta atmosfera per trascorrere amabilmente il tempo in buona compagnia mentre si gustano le pietanze preparate con maestria dallo chef. Il menù è ricco di specialità della tradizione napoletana, alcune rivisitate in chiave contemporanea, per dar vita a un’ottima combinazione tra i sapori di un tempo e il gusto moderno, un modo per traghettare la tradizione nel presente. Ciò che certamente contraddistingue l’offerta del ristorante, oltre alla bravura del cuoco, è l’elevata qualità delle materie prime, in prevalenza a chilometro zero. Si selezionano con cura gli ingredienti. Verdura e frutta provengono da coltivazioni biologiche, mentre la carne deriva da allevamenti controllati e il pesce si ottiene in modo sostenibile.

Ottime le recensioni dei clienti che lo frequentano, che apprezzano la qualità delle materie prime e del servizio.

Il “Bell & Buon” si trova in Via Clanio, 5, 81100 Caserta CE.